«Первый канал» решил частично транслировать Олимпиаду

«Первый канал» российского телевидения решил транслировать соревнования Олимпиады-2018, в которых будут принимать участие спортсмены из РФ, выступающие под нейтральным флагом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Соревнования по тем видам спорта, в которых будут принимать участие российские спортсмены, конечно же, будем транслировать»,— уточнили на «Первом канале».

Предполагалось, что трансляцию поведет и «Россия 1», но в ноябре ее пресс-служба заявила, что федеральные каналы откажутся от показа Олимпийских игр, если Международный олимпийский комитет запретит сборной РФ принимать в них участие.

Третий телеканал, который должен был транслировать Олимпиаду, — это «Матч ТВ». На прошлой неделе его представители заявили, что решение о показе соревнований пока не принято. Возможно, на процесс его принятия повлияют итоги голосования на состоявшемся сегодня заседании Олимпийского комитета России: россиянам, которые получат приглашения от МОК, разрешено участвовать в ОИ-2018 под нейтральным флагом. Их, как подсчитал президент ОКР Александр Жуков, насчитывается 208 человек. МОК закрыл дорогу в Пхенчхан всем участникам сочинской Олимпиады-2014 и спортсменам, которых считает уличенными в приеме допинга.

Впрочем, окончательное решение о допуске конкретных спортсменов из России на южнокорейские Игры будет принимать специальная комиссия Международного олимпийского комитета, которая может утвердить далеко не всех кандидатов.

Кроме того, ОКР допустил возможность организации специальных соревнований для тех олимпийцев, которых не пустят на Олимпиаду. В свою очередь министерство спорта РФ пообещало, что они получат материальную поддержку от государства.