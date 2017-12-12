СМИ рассказали о согласии США оставить Асада президентом Сирии

Американские власти согласны с тем, что Башар Асад останется президентом Сирии до следующих выборов главы арабской республики в 2021 году, сообщает Тhe New Yorker со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Источники издания утверждают, что это согласие отражает «ограниченные варианты администрации, военную реальность на месте и успех сирийских союзников — России, Ирана и "Хизбаллы", поддерживающих осажденный режим Асада».

При этом газета отмечает: «Американские чиновники боятся, что Асад может победить на выборах 2021 года… и остаться у власти еще на много лет».

Напомним, официальная позиция США включает в числе прочего требование к Асаду отказаться от власти в рамках мирного урегулирования сирийского конфликта.

Ранее СМИ сообщали, что США намереваются сохранить военное присутствие в Сирии и после разгрома террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и установить новую власть на севере страны.

Между тем президент России Владимир Путин прибыл в Сирию и приказал начать выводить российский контингент из страны.