12 декабря 2017, 11:42
Сотрудники российской военной полиции вернулись из Сирии
В Дагестане приземлились два самолета с российскими военными — сотрудниками военной полиции, проходившими службу в Сирии, сообщает «Интерфакс».
Напомним, президент России Владимир Путин 11 декабря прибыл в Сирию и приказал начать выводить российский контингент из страны.
Вслед за этим СМИ сообщили, что Россия при выводе своей военной группировки из Сирии оставит в арабской республике около трети контингента — самолетную эскадрилью и всю технику ПВО для прикрытия баз в Хмеймиме и Тартусе.
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