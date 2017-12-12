Сотрудники российской военной полиции вернулись из Сирии

В Дагестане приземлились два самолета с российскими военными — сотрудниками военной полиции, проходившими службу в Сирии, сообщает «Интерфакс».

Напомним, президент России Владимир Путин 11 декабря прибыл в Сирию и приказал начать выводить российский контингент из страны.

Вслед за этим СМИ сообщили, что Россия при выводе своей военной группировки из Сирии оставит в арабской республике около трети контингента — самолетную эскадрилью и всю технику ПВО для прикрытия баз в Хмеймиме и Тартусе.