Помощник Путина раскритиковал «Роскосмос» за неумение делать деньги

Экс-глава российского Министерства экономического развития (2012-2013 гг.) и помощник президента РФ Андрей Белоусов в рамках конференции «Космос как бизнес» обрушился с критикой на госкорпорацию «Роскосмос», которая, по его словам, живет за бюджетный счет еще со времен СССР и работает почти без прибыли, передает РБК.

Белоусов напомнил, что каждый пятый сотрудник «Роскосмоса» моложе 30 лет — это 220 тысяч человек, причем «не самых глупых». При этом из 90 входящих в госкорпорацию организаций по профилю являются научно-конструкторскими. «И вот эта огромная масса людей нифига не может заработать деньги. Это нормально?» — возмутился помощник Владимира Путина.

Он признал, что космическая госкорпорация «в хорошем смысле осваивает деньги» для решения определенных технологических задач — в частности, развития системы ГЛОНАСС, строительства космодрома Восточный и обеспечения работы Международной космической станции. Однако этого, по мнению Белоусова, недостаточно: «Это все железо, эта вся форма деятельности не деньги, извините», — пояснил он причину своего критического подхода.

«Я все жду, когда "Роскосмос" придет и скажет: давайте ФЦП закроем, дайте деньги в капитал, я буду зарабатывать. Вот это будет действительно поворот», — сказал Белоусов. В пример он поставил «Росатом», который когда-то тоже «жил на федеральную целевую программу», но с приходом Сергея Кириенко начал зарабатывать деньги на строительстве АЭС и переработке ядерных отходов по всему миру.

Ранее «Роскосмос» огласил итоги работы госкомиссии по расследованию причин провала запуска с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» с несколькими спутниками.