При взрыве на газопроводе в Австрии пострадали десятки человек

На центрально-европейском газовом хабе в Баумгартене прогремел взрыв, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию-оператора OMV.

По данным полиции, которые приводит портал oe24, пострадали не менее 60 человек. На месте происшествия находятся десять пожарных бригад и четыре машины скорой помощи. СМИ сообщают об одном погибшем, однако подтверждения данной информации нет.



Местные жители рассказывают, что по ощущениям взрыв напомнил землетрясение, сообщает Heute.

Причина взрыва устанавливается. Газовый хаб будет закрыт в соответствии с требованиями техники безопасности.