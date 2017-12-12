МВД РФ обвинило боевиков из Сирии в звонках с угрозами взрывов

Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов заявил, что специалистам ведомства удалось локализовать исходящие звонки, с помощью которых «телефонные террористы» устроили волну эвакуаций в России, — они осуществлялись из «мест концентрации террористов в Сирии», передает ТАСС.

По интенсивности атаки эту волну звонков, из-за которых во многих городах России осенью регулярно приходилось эвакуировать общественные здания и другие объекты, можно назвать «кибернападением» на страну, считает Зубов. «В текущем периоде 2,7 тысячи таких фактов, по которым уголовные дела возбуждены», — уточнил замминистра, добавив, что в общей сложности заведено свыше 2,5 тысяч уголовных дел.

Помимо Сирии анонимные звонки с угрозами о заложенных бомбах шли в Россию с территории других стран — Турции, Украины, США, Канады, Казахстана и Узбекистана.

Напомним, ни одна угроза, содержавшаяся в сообщениях анонимных «подрывников», не подтвердилась — тем не менее в целом по стране были эвакуированы 2,3 млн человек. Эвакуации и связанные с ними мероприятия по обеспечению безопасности нанесли региональным бюджетам существенный урон: так, московские власти оценили его в «сотни миллионов рублей» (данные на середину ноября).

Напомним, 4 декабря в МВД заверили, что полиция заблокировала нелегального оператора сотовой связи, с номеров которого совершалась часть звонков с сообщениями о заведомо ложных фактах терроризма.