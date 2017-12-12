12 декабря 2017, 20:50
Задержанного после взрыва в Нью-Йорке обвинили по трем статьям
Правоохранительные органы Нью-Йорка предъявили обвинения Акаеду Улле, которого подозревают в организации взрыва, прогремевшего 11 декабря на центральной городской автостанции.
Задержанному вменяют три статьи — незаконное владение оружием, поддержку терроризма и создание террористической угрозы, сообщила в своем Twitter полиция Нью-Йорка.
Проживавший в Бруклине выходец из Бангладеш Акаед Улла оказался одним из четырех пострадавших при взрыве и был задержан, после чего дал признательные показания.
По словам мужчины, взрывное устройство он собрал самостоятельно и рассчитывал, приведя его в действие, причинить ущерб Соединенным Штатам — за то, что они «бомбили его страну».
Случившееся сразу же было квалифицировано как террористический акт.
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