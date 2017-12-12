ЦБ попросил банки наладить сбор монет у населения

Центробанк направил российским банкам письмо, в котором рекомендует наладить сбор монет у населения.

Регулятор отмечает достаточность монет в обращении, которая значительно превышает потребность населения и компаний и примерно в 1,5 раза — уровень обеспеченности монетой в еврозоне.

В связи с этим банкам предлагается провести разъяснительную работу с клиентами, оснастить офисы банков техническими средствами с монетоприемными модулями, установить такие устройства в крупных торговых центрах и «оптимизировать тарифную политику» при размене монет на бумажные купюры.

Ранее в ЦБ отмечали, что расходы на чеканку монет существенно превышают их номинал — в случае с монетами по одной и пять копеек более чем в десять раз, заявлял первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. По его словам, убыточна чеканка всех монет номиналом до пяти рублей.