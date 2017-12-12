По делу о хищении денег из разорившихся банков арестованы топ-менеджеры

Российская полиция арестовала группу топ-менеджеров, которые разоряли банки, где сами же и работали, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные осведомленные о ходе расследования источники.

Среди арестованных — экс-президент уже обанкротившихся «Динамичных систем» Федор Цырульник. Он ранее покинул Россию и уехал на Маврикий, но и там у него возникли «криминальные проблемы», вынудившие вернуться на родину, где его и взяли под арест.

Еще один задержанный — бывший сотрудник полиции Виктор Аверин, в разное время являвшийся работником пяти различных банков (все они впоследствии разорились). Примечательно, что попался экс-полицейский на вождении без прав. Кроме того, в СИЗО находятся «еще несколько фигурантов дела о хищениях рангом пониже».

Расследование в отношении предполагаемого участия топ-менеджеров в разорении банков началось с подачи главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая обратилась с соответствующим запросом в Следственный комитет РФ.

В результате, в частности, выяснилось, что из «Динамичных систем» в апреле прошлого года — за месяц до отзыва лицензии — под видом кредитов были выведены почти все клиентские средства в размере 585 млн рублей. Затем их перечислили на счета фирм-однодневок, обналичили и похитили.

После этого подозреваемые перешли работать в «Европейский стандарт». Его лицензия была отозвана 4 декабря, а месяцем ранее неизвестные забрали из хранилища 5 млн долларов.