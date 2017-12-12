Саакашвили вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Украинская Генпрокуратура (ГПУ) вызвала экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на допрос в качестве подозреваемого. В повестке следственного ведомства, направленной политику, указано, что он обязан явиться 18 декабря.

«Саакашвили Михаил Николозович, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины вам необходимо явиться 18 декабря 2017 в 9:30 в Генеральную прокуратуру Украины для участия в допросе в качестве подозреваемого в уголовном производстве»,— говорится в тексте повестки.

Накануне Печерский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре в ходатайстве о круглосуточном домашнем аресте Саакашвили — несмотря на то, что задержать не являвшегося на допросы по повесткам политика ранее удалось только со второй попытки (при первой его отбили у полицейских сторонники, преградив путь служебному микроавтобусу и силой распахнув дверь).

Саакашвили, которого президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства, призывает объявить главе государства импичмент, а также отправить в отставку многих высокопоставленных чиновников, мотивируя свои призывы необходимостью бороться с коррупцией.