Дуров заработал на биткоинах больше 30 млн долларов

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в интервью Bloomberg рассказал о своих вложениях в криптовалюту биткоин.

Дуров рассказал, что около четырех лет назад купил 2000 биткоинов по 750 долларов — соответственно, покупка обошлась ему в 1,5 млн долларов. На данный момент стоимость пакета превышает 35 млн долларов.

По словам Дурова, он настроен в отношении биткоинов, которые считает «цифровым золотом», оптимистично.

На момент публикации материала курс биткоина составляет 16746 долларов, свидетельствуют данные Coindesk.

Ряд экспертов сравнивают биткоин с финансовой пирамидой. В частности, такое мнение выразил председатель Ассоциации юристов России и бывший глава Счетной палаты Сергей Степашин, призвав к осторожному отношению к криптовалютам. К осторожности призывает и комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC), которая разрешила Chicago Mercantile Exchange (CME) и CBOE Futures Exchange организовать торги срочными контрактами на криптовалюту.