Украинское Минобрнауки разработало отдельную модель для русскоязычных школьников

Министерство образования и науки Украины подготовило три варианта программ для обучения языкам национальных меньшинств в средних школах страны. Таким образом, как считают в ведомстве, будут учтены критические замечания Венецианской комиссии по новой редакции украинского закона «Об образовании».

Разработаны три модели изучения языков, в число которых вошел и русский язык, говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки. При разработке моделей учитывались три критерия — уязвимость и языковая группа языков нацменьшинств, а также языковая среда проживания их носителей.

Первая модель предусматривает преподавание украинского и национального языков на протяжении всего обучения, начиная с первого класса. Она будет применяться для изучения языков национальных меньшинств, которые «уязвимы» — «не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, которые не живут в среде собственного языка». В качестве примера ведомство привело крымских татар.

Вторая модель предназначена для украинских нацменьшинств, разговаривающих на языках стран Европейского союза (польский, болгарский и словацкий), — они вместе с государственным языком будут изучаться детьми до пятого класса включительно, а потом «рядом с предметами, изучаемыми на родном языке, будут вводиться предметы, изучаемые на украинском», причем «их доля будет увеличиваться и пропорционально расти до старшей школы».

В рамках второй модели Минобрнауки Украины предложило отдельное решение для школьников из румынской и венгерской общин — преподавать им меньше предметов на украинском языке и, соответственно, больше на родных языках.

Третья модель коснется детей, «материнский язык которых русский» — его украинские чиновники отнесли «к одной из украинской языковой семьи», отметив, что русскоязычные жители страны «проживают преимущественно в среде собственного языка», то есть «в семье, на улице общаются на нем, просматривают фильмы и телевидение на русском». По этой модели школьники будут переходить на обучение всем предметам по-украински после пятого класса.

«Изучая предметы на украинском, одновременно продолжая изучать русский как предмет, дети смогут качественно высоком уровне овладеть сразу на двух языках — и украинском, и русском», — резюмировали в украинском Минобре.