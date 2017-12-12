Россия приостановила работу посольства в Йемене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия решила временно приостановить работу своего посольства в столице Йемена Сане, сообщает «Интерфакс».

Захарова пояснила, что решение принято в связи с обострением обстановки в Йемене: «С учетом ситуации в Сане принято решение о временной приостановке российского дипломатического присутствия в Йемене. Все сотрудники российского посольства покинули страну. Посол России и часть российского дипкорпуса, аккредитованные в Йемене, будут выполнять функции, находясь в Эр-Рияде».

Напомним, в начале декабря повстанцы-хуситы убили бывшего президента Йемена Али Абдаллу Салеха во время очередной атаки в рамках столкновений между хуситами и сторонниками Салеха в Сане.