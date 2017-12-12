ЕСПЧ присудил россиянам 104 тысячи евро за пытки в полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел обоснованными жалобы шести заявителей, которые сообщали об избиениях в отделах полиции в Марий Эл, Нижегородской области, Чувашии, Москвы и Псковской области.

Александр Ксенз из Пскова, Руслан Лебедев из поселка Новый Торъял в Марий Эл, Вадим Королев из Нижнего Новгорода, Владимир Колистратов из Новочебоксарска и Геннадий Сергеев из Москвы пожаловались на побои, а также на многократные отказы местных властей в возбуждении уголовного дела по факту побоев и пыток.

В итоге заявителям присуждена компенсация в размере от 7 до 32 тысяч евро — в общей сумме 104,3 тысячи евро.

Напомним, в России действует принцип приоритетности национального законодательства над международным, включая решения ЕСПЧ.