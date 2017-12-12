Трамп вновь призвал ввести смертную казнь за терроризм

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с призывом ввести смертную казнь за преступления террористической направленности, сообщает Reuters.

Так Трамп отреагировал на попытку теракта в Нью-Йорке, которую 11 декабря предпринял выходец из Бангладеш Акаед Улла. Злоумышленник заявил, что хотел отомстить за военные действия США против мусульман. При попытке теракта сам Улла получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.

В заявлении американского лидера говорится: «Лица, осужденные за совершение террористических актов, заслуживают самого строгого наказания, предусмотренного законом, включая смертную казнь в соответствующих случаях. Америка всегда должна решительно бороться с терроризмом и экстремизмом, гарантируя, что наши мощные институты могут бороться со всеми преступными актами террора» (цитата по РИА Новости).

Ранее Трамп уже выступал с аналогичным призывом — после теракта на Манхэттене, жертвами которого стали восемь человек.

Между тем посольство России в США призвало россиян проявить бдительность — тем, кто в настоящее время находится в Соединенных Штатах, рекомендуется избегать мест массового скопления людей.