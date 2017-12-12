ФБР признало право генпрокурора не сообщать о встречах с Кисляком

Федеральное бюро расследований признало, что генпрокурор США Джефф Сешнс не был обязан рассказывать о своих контактах с иностранными гражданами, когда занимал должность сенатора, сообщает CNN.

В электронном письме сотрудника ФБР Сешнсу по данному вопросу поясняется, что тот обязан был сообщить о контактах с иностранцами только в том случае, если они «привели к развитию личных отношений».

Ранее СМИ сообщили, что во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году Сешнс, будучи тогда сенатором, встречался с тогдашним российским послом Сергеем Кисляком.

В рамках расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы ранее было предъявлено обвинениебывшему советнику президента США Майклу Флинну за дачу ложных показаний, касающихся его переговоров с российским послом в США Сергеем Кисляком.