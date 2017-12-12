Пожар после взрыва на газовом хабе в Австрии полностью потушен

Австрийские пожарные полностью ликвидировали пожар на газораспределительной станции в Баумгартене, ставший причиной прерывания поставок газа в Италию, Словению и Венгрию. О тушении огня сообщила компания-оператор Gas Connect Austria на своем официальном сайте.

Известно, что пожар начался после взрыва, который прогремел на газовом хабе сегодня утром. По последним данным, жертвой катастрофы стал один человек, 18 получили ранения (российских специалистов, как утверждает МИД РФ, среди них нет). Ранее сообщалось о 60 пострадавших.

Причиной взрыва, по предварительным данным, послужила «техническая неисправность». Работа станции заблокирована до выяснения обстоятельств и устранения неполадок.

Между тем из-за этого объем поступающего в Италию российского газа упал с 113,5 млн куб. м до 14 млн куб. м, также были прерваны транзитные поставки в Венгрию и Словению.