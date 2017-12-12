Оргкомитет ОИ-2018 допустил появление россиян под национальным флагом

Президент оргкомитета Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане Ли Хи Бом допустил ситуацию, при которой российские спортсмены смогут появиться на Олимпиаде под национальным флагом, сообщает Yonhap.

Напомним, 5-6 декабря в Лозанне собирался исполком Международного олимпийского комитета (МОК), главным вопросом повестки было участие России в ОИ-2018 на фоне допингового скандала. В итоге исполком МОК разрешил принять участие в Олимпиаде лишь «чистым» спортсменам из России, причем только под нейтральным флагом и без использования национальной символики.

12 декабря Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) проголосовало за отправку российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхан под нейтральным флагом. Ранее большинство российских атлетов заявили, что готовы отправиться на ОИ-2018, а комиссия спортсменов ОКР под председательством Софьи Великой составила соответствующее заявление.

Ли Хи Бом поприветствовал решение ОКР и отметил: «Даже если атлеты не смогут участвовать в соревнованиях под флагом своей страны, они могут получить возможность пронести его на церемонии закрытия Олимпиады».

Глава оргкомитета ОИ-2018 имеет в виду небольшое исключение, которое допустил МОК из запрета российского флага и гимна. В нем говорится, что МОК «может частично или полностью снять отстранение ОКР с начала церемонии закрытия» при условии, что ОКР и атлеты из России проявят полное уважение к требованиям и решениям МОК и исполнят их.