Ведущие мировые политологи и руководители банков – среди участников Гайдаровского форума в РАНХиГС

В экспертных дискуссиях Гайдаровского форума – 2018 в РАНХиГС примут участие известный политолог Иван Крастев и руководители ведущих банков - Якоб Френкель и Луис Мария Линде де Кастро.

Ежегодный Гайдаровский форум пройдет в Президентской академии в девятый раз. Ведущие эксперты совместно обсудят наиболее острые вопросы социально-экономической сферы в России и в мире.

Участником форума станет Иван Крастев – председатель Центра либеральных стратегий, постоянный сотрудник Института гуманитарных наук Вены. Г-н Крастев - болгарский политический аналитик, эксперт в области международных отношений и исследователь посткоммунистической ситуации в России и странах Восточной Европы. С 2004 по 2006 гг. он был исполнительным директором Международной комиссии по Балканам, а в 2005–2011 гг. - член Совета Международного института стратегических исследований в Лондоне. Иван Крастев – учредитель Европейского совета по международным отношениям, член консультативного совета Фонда ERSTE, Центра анализа европейской политики (CEPA) и Европейского культурного фонда (ECF). В 2013–2014 гг. эксперт работал в берлинском Bosch Stiftung. Г-н Крастев - опытный журналист, редактор журнала Europe’s World и член редколлегии журналов Europe's World и Transit – Europäische Revue, был главным редактором болгарского журнала Foreign Policy.

Выступит постоянный гость Гайдаровского форума - председатель правления JP Morgan Chase, председатель Совета попечителей G30, председатель Банка Израиля (1991–2000 гг.), член Международного консультационного совета РАНХиГС Якоб Френкель. С 1987 по 1991 г. г-н Френкель был главным экономическим советником и руководителем исследовательского отдела Международного валютного фонда (Вашингтон). В 1991 г. он был назначен управляющим Банком Израиля (до 2000 г.). Эксперт банковского дела работал в одной из крупнейших в мире инвестиционных фирм, занимающейся недвижимостью - Merrill Lynch, где с 2000 по 2004 г. он был заведующим международного отдела и руководителем независимой группы экспертов и отдела международных операций. Якоб Френкель занимал должность вице-председателя правления Европейского банка реконструкции и развития, входил в состав «Группы 30» (G30), сформированной из крупнейших экономистов мира, а также группы экономических советников G7. Он работал экономическим консультантом правительства Аргентины. Г-н Френкель получил степень доктора в Чикагском университете, является членом ряда израильских и международных экономических исследовательских организаций и редколлегий многих важнейших периодических изданий по экономическим дисциплинам. Автор 18 книг и свыше 300 статей по проблемам экономики и финансов, а также почетный доктор ряда университетов, почетный член Академии искусств и наук США, удостоен наград и премий в Аргентине, Чехии, Италии, а также Государственной премии Израиля (2002 г.).

Еще одним экспертом банковской сферы на Гайдаровском форуме – 2018 станет председатель Банка Испании Луис Мария Линде де Кастро, занимающий эту должность с 2012 г. С 1969 по 1971 гг. он был начальником Генерального директората по внешней торговле Министерства торговли Испании, а затем стал начальником Управления платежного баланса при Министерстве торговли Испании. В 1974 г. г-н де Кастро был назначен руководителем испанского торгового офиса в Москве, где проработал четыре года. В 1978-1982 являлся техническим секретарем Министерства экономики и торговли Испании, а с 1983 по 1987 гг. был заместителем генерального директора Министерства иностранных дел Банка Испании. После этого, в 1987-2000 гг. он занимал должность генерального директора по международным делам Банка Испании. Луис Мария Линде де Кастро продолжил карьеру в Банке Испании, став директором Департамента странового риска в Банке Испании в 2001 г. В 2005-2008 гг. являлся исполнительным директором группы Испании в Межамериканском банке развития в Вашингтоне, где он два года возглавлял Комитет по политике и оценке. С 2009 по 2011 гг. был советником генерального директората по международным делам Банка Испании, а с 2012 г. и по сей день является председателем Банка Испании.

Участие беплатное, через форму регистрации. Акредитация СМИ – по ссылке до 29 декабря.

Организаторы форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).