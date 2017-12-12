ФСБ объявила о срыве готовившихся на Новый год терактов в Москве

Директор Федеральной службы безопасности, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что ФСБ пресекла деятельность группы выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты на Новый год и в период кампании по выборам президента, сообщает РИА Новости.

Как уточнил Бортников, деятельность злоумышленников была пресечена в результате спецоперации, прошедшей 11 декабря в столичном регионе.

При обыске у преступников изъяли самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, кроме того ликвидирована лаборатория по изготовлению «средств террора».

Ранее стало известно об аресте гражданина Таджикистана, подозреваемого в попытке примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а также намерении совершить теракт в Санкт-Петербурге.