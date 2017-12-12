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12 декабря 2017, 14:28
Австрия Венгрия взрыв газовая промышленность происшествия Словения

Европа осталась без российского газа из-за взрыва на газопроводе

Газ
Газ
SXC

Взрыв на газопроводе в австрийском Баумгартене привел к резкому сокращению поступления газа в Италию, свидетельствуют данные итальянского газотранспортного оператора Snam Rete Gas, которые приводит «Интерфакс».

Напомним, взрыв прогремел 12 декабря. Сообщается о 60 пострадавших и одном погибшем. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала техническая неисправность.

Вслед за взрывом объем поступающего в Италию газа сократился с 113,5 млн куб. м до 14 млн куб. м. — как поясняет «Интерфакс», физически это только российский газ.

Пресс-служба австрийского регулятора E-Control сообщает, что транзитные поставки в направлении Словении и Венгрии также прерваны.

Кроме того, из-за взрыва на газопроводе объем транзита российского газа в Европу через Украину (ужгородский коридор) может сократиться на треть.

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