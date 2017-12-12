Глазьев поддержал создание крипторубля ради обхода санкций

Советник российского лидера Сергей Глазьев на совещании в администрации президента РФ, посвященном определению правового статуса и законодательному регулированию криптовалют, допустил их использование в России ради обхода внешних ограничений — то есть санкций, передает RNS.

По словам Глазьева, санкционный режим, в рамках которого сейчас находится РФ, сделал криптовалюты фактически «объективной потребностью», позволяющей решить проблемы с ограничениями, наложенными США и ЕС на российские банки.

«Нам по чувствительным для государства видам деятельности этот инструмент очень подходит. Мы можем, невзирая на санкции, проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру», — пояснил советник Владимира Путина.

Более того, он выступил в поддержку идеи создания национальной криптовалюты — цифрового рубля или крипторубля, который «будет эмитироваться точно так же, как обычный рубль, только через использование технологии блокчейн» — «то есть это такой же рубль, только его движение определенным образом ограничивается и определенным образом устроено».

По словам Глазьева, это означает создание нового типа денег наряду с наличными и безналичными. «И больше ничего делать не надо», — подытожил он.