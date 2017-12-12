Союз биатлонистов России поблагодарил понизивший его статус IBU

Союз биатлонистов России (СБР) выразил благодарность исполнительному комитету Международного союза биатлонистов (IBU), на заседании которого 10 декабря было принято решение сохранить «за Тюменью, Уватом и Ханты-Мансийском места в международном календаре Кубков мира и IBU», говорится в сообщении на официальном сайте союза.

«Союз биатлонистов России согласен с принятыми на заседании решениями и благодарен коллегам за взвешенную и конструктивную позицию. СБР заявляет о своей полной поддержке и содействии в расследовании IBU всех еще не завершенных дел о возможных нарушениях допинговых правил», — заявили в СБР.

В Союзе биатлонистов России также подчеркнули, что принятые IBU меры не приведут к усложнению отношений в кругу международных спортивных организаций. Напомним, по итогам состоявшегося 10 декабря заседания исполком IBU постановил понизить статус СБР в своем составе (теперь речь идет лишь о временном членстве).

Таким образом, Россия лишилась права голоса на конгрессе Международного союза биатлонистов, права на проведение конгрессов и выдвижение кандидатов на выборах в него. Следующий конгресс IBU запланирован на 2018 год и состоится в хорватском городе Пореч.

IBU тем не менее гарантировал сохранение за Россией права принимать этап Кубка мира по биатлону, который должен состояться в Тюмени, и два этапа Кубка Международного союза биатлонистов, а также оставил прежними квоты для российских спортсменов.