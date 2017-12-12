МОК дисквалифицировал шесть хоккеисток и результаты сборной РФ

Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под председательством Дениса Освальда приняла решение о пожизненной дисквалификации шести российских хоккеистов — Инны Дюбанок, Екатерины Пашкевич, Екатерины Лебедевой, Екатерины Смоленцевой, Галины Скибы и Анны Шибановой, передает RNS со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

В нем говорится, что к выводу о виновности спортсменок в употреблении допинга комиссия пришла «в результате расследования». Дело было открыто в отношении семи хоккеисток, но по седьмой оно «закрыто без наложения санкций».

Помимо пожизненного отстранения от участия шести перечисленных хоккеисток в Олимпийских играх российская женская сборная потеряла все результаты, достигнутые на Играх-2014 в Сочи.

«Российская команда отстранена от соревнования по женскому хоккею, МОК запросил Международную федерацию хоккея с шайбой изменить сделать соответствующие изменения», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.

Дисциплинарная комиссия под руководством Освальда открыла уже 46 дел на российских спортсменов, подозреваемых в употреблении запрещенных препаратов. В основу расследования легли материалы, переданные Международному олимпийскому комитету аналогичной комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA).