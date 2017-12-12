«Хамас» провозгласило третью интифаду

Палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря движения Абдулатива Алкану.

Интифада (от арабского слова, в переводе означающего «восстание») — это боевое движение с целью освобождения Палестины. Первая интифада проходила в 1987-1991 гг., вторая началась в 2000 году и формально ее окончание не было зафиксировано, хотя со временем накал ситуации в зоне палестино-израильского конфликта пошел на спад.

Причиной объявления третьей интифады в «Хамас» назвали решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда из Тель-Авива американское посольство.

Алкану заявил: «Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада».

По словам представителя «Хамас», протесты на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и в Иерусалиме будут продолжены: «Мы надеемся, что протесты будут развиваться дальше и дальше».

Ранее глава политбюро движения «Хамас» Исмаил Хания призвал палестинцев к восстанию и приказал всем структурным подразделениям готовиться к «отражению любой угрозы».