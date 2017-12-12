Варвара Караулова решила просить Путина о помиловании

Студентка Варвара Караулова, сменившая имя и фамилию на «Александра Иванова», будет ходатайствовать перед главой государства Владимиром Путиным о помиловании, подтвердила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Напомним, Караулова осуждена на 4,5 года лишения свободы за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Москалькова, комментируя подачу осужденной прошения о помиловании, отметила, что поддержит его «с учетом возраста Варвары Карауловой, ее психологического состояния, раскаяния, характера инкриминируемого преступления».

Омбудсмен рассказала, что намерена начать подготовку документов, необходимых для первого этапа подачи прошения о помиловании — обращения в региональную комиссию.