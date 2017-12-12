Генпрокуратура РФ подготовила французам запрос по делу Керимова

Российская Генеральная прокуратура намеревается в ближайшие дни направить французским властям запрос на предоставление материалов по делу задержанного в Ницце члена Совета Федерации, бизнесмена Сулеймана Керимова. Об этом рассказал глава следственного ведомства Юрий Чайка, который с рабочим визитом посетил штаб-квартиру Интерпола в Лондоне, передает РИА Новости.

«Существует международный механизм: если гражданин России совершает преступление на территории другой страны, мы вправе затребовать материалы уголовного дела для того, чтобы привлечь этого человека, если он совершил преступление, уже в своей стране, в соответствии с нашим законодательством»,— пояснил Чайка журналистам.

По его словам, Керимов является человеком «с особым статусом» и в качестве избранного сенатора «представляет интересы большой группы населения», а такие люди не могут быть «запросто арестованы даже по подозрению в каком-то тяжком преступлении» — тут должны срабатывать «механизмы, сдерживающие факторы».

В настоящее время Керимов отпущен под залог в размере 40 млн евро. Он был задержан в аэропорту Ниццы по прибытии из России и обвинен в уклонении от уплаты налогов в общей сложности приблизительно на 400 млн евро — именно столько, по мнению французских следователей, казна потеряла из-за вменяемой бизнесмену сделки по продаже недвижимости с существенным занижением стоимости объекта.