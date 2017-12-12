КНДР провозгласила победу в противостоянии с США

Постоянное представительство Северной Кореи при ООН распространило пресс-релиз, в котором объявило о победе КНДР над США и их союзниками. Выдержки из документа приводит «Интерфакс».

В КНДР убеждены, что США и их союзники потерпели поражение «в политическом и военном противостоянии» с Северной Кореей, и заявили: «Корейский народ будет и дальше укреплять и развивать корейскую социалистическую систему, сосредоточенную на народных массах, где человеческое достоинство достигло высшей ступени».

Публикация релиза последовала за заседанием Совета Безопасности ООН, в ходе которого обсуждалась ситуация с соблюдением прав человека в КНДР. В Северной Корее назвали заседание, созванное по инициативе США и Японии, «пренебрежением Уставом Организации, но и актом против воли большинства государств-членов ООН». Авторы резолюции утверждают: «Это наглядно доказывает, что Совет Безопасности превратился в инструмент в руках США, и доверие международного сообщества к Совету Безопасности достигло дна, это подчеркивает необходимость реформирования СБ ООН».

Созыв заседания Совбеза ООН прокомментировал и заместитель российского постпреда при международной организации Евгений Загайнов, он напомнил, что Россия «неоднократно высказывала свое негативное отношение к вбросу правозащитных сюжетов в повестку дня Совета Безопасности». Российский дипломат подчеркнул, что Совбез ООН «не может служить площадкой для дискуссии по ситуации с правами человека где бы то ни было», поскольку «ни один международный документ в области прав человека не предусматривает наделение Совета Безопасности какими-либо надзорными или иными функциями в этой сфере».

Загайнов призвал «к уменьшению напряженности, отказу от воинственной риторики и скорейшему началу политического процесса для выхода из тупика» и отметил, что «основная задача Совета Безопасности состоит в скорейшем создании условий для возобновления переговорного процесса в интересах достижения политических решений проблем Корейского полуострова».