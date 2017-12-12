Минспорта финансово поддержит решивших не ехать на ОИ-2018

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что государство окажет финансовую и юридическую поддержку российским спортсменам, не пожелавшим участвовать в Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом, сообщает RNS.

Ранее Олимпийское собрание ОКР проголосовало за отправку российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхан под нейтральным флагом. Ранее большинство российских атлетов заявили, что готовы отправиться на ОИ-2018, а комиссия спортсменов ОКР под председательством Софьи Великой составила соответствующее заявление.

После оглашения решения ОКР пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поддерживает данное решение, а также напомнил, что ранее глава государства уже обещал, что никто не станет препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом, если они сами примут такое решение.

Что касается тех, кто не пожелает участвовать в ОИ-2018 после запрета использования российской национальной символики, Колобков пообещал: «Для тех спортсменов, кто не поедет, мы сейчас разрабатываем необходимые меры, чтобы ребята все остались в том числе с финансовой, моральной и юридической поддержкой. Сейчас мы с адвокатами изучаем все эти решения, поэтому спортсмены должны понимать, что они не останутся без поддержки, каждый из них будет индивидуально поддержан. Им будет предоставлена вся необходимая поддержка».

Напомним, 5-6 декабря в Лозанне собирался исполком Международного олимпийского комитета (МОК), главным вопросом повестки было участие России в ОИ-2018 на фоне допингового скандала. В итоге исполком МОК разрешил принять участие в Олимпиаде лишь «чистым» спортсменам из России, причем только под нейтральным флагом и без использования национальной символики.