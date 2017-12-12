Минобрнауки РФ поддержало обучение школьников «Семьеведению»

Российское Министерство образования и науки положительно оценило идею внедрить в школьную программу курс под названием «Семьеведение», задачей которого будет обучение детей «основам семейной жизни», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Анну Кузнецову.

Такое заявление она сделала на семинаре-совещании уполномоченных по правам человека и правам ребенка в субъектах РФ, который проходил сегодня в Аносино Московской области.

Кузнецова напомнила, что тема «Семьеведение» была заявлена в качестве направления образовательно-воспитательной работы с юными россиянами еще на съезде детских омбудсменов в Белгороде, а сейчас «выходит на финишную прямую».

«Не так давно я вернулась с заседания Академии развития образования, которая разрабатывает уже этот курс. Министерство образования принципиально одобрило эту тему», — цитирует Кузнецову РИА Новости.

По данным «Коммерсанта», в школьный курс для обязательного преподавания также может войти учебный предмет «Нравственные основы семейной жизни», разработчиками которого выступили представители Русской православной церкви. С предложением сделать этот курс обязательным в министерство образования обратились родители школьников, и их инициатива была «воспринята положительно».