Мемория. Сергей Светлаков

12 декабря 1977 года родился Сергей Светлаков, комедийный актер, продюсер и сценарист.

Личное дело

Сергей Юрьевич Светлаков (40 лет) родился в Свердловске в семье работников железной дороги — его отец был помощником машиниста, мать работала инженером по грузоперевозкам.

В школе всерьез увлекался спортом — играл в футбол и баскетбол, в дальнейшем стал кандидатом в мастера спорта по гандболу. Однако от спортивной карьеры его отговорили родители. В школе был одним из ярких учеников: на выпускном вечере показал шоу пародий на учителей и вручил им скатерть с пожеланиями от одноклассников.

После школы по совету родителей поступил в университет путей сообщения в Екатеринбурге. Окончил его в 2000 году по специальности «Экономика на железнодорожном транспорте».

Во время студенчества победил в конкурсе «Рыцарь института», после этого стал капитаном университетской команды КВН «Барабашки». В команде провел около двух лет, за это время она сменила название на «Парк текущего периода», а КВН для Светлакова превратился из увлечения в профессию. Заканчивая учебу, он уже сотрудничал с «Уральскими пельменями» — был одним из авторов шуток. Впоследствии вошел в состав «Пельменей».

Окончив вуз, пошел работать на железную дорогу: заполнял грузовые декларации. Параллельно выступал в «Уральских пельменях» и сочинял номера для команды. В конце концов уволился из РЖД и вместе с «Пельменями» стал давать по 20-30 концертов в месяц.

Рассказывал: «За гастроли от КВН я ничего толкового не приобрел. Квартира в Екатеринбурге досталась от родителей: трешку разменяли, и нам [с женой] досталась однушка. Машины не было. Когда стал хоть что-то зарабатывать, брал такси. Единственное, мы, наверное, стали лучше одеваться».

В 2001 году вместе с КВНщиками Гариком Мартиросяном, Артуром Тумасяном (оба — «Новые армяне»), Семеном Слепаковым («Сборная Пятигорска»), и Сергеем Ершовым («Уральские пельмени») переехал в Москву. Друзья сняли двухкомнатную квартиру, где писали шутки сразу нескольким командам КВН. Иногда составляли номера для конкурировавших команд, выступавших с этими текстами на одной сцене.

В 2003 году участники команды КВН «Новые армяне» создали проект стендап-шоу Comedy Club, над которым также работал Светлаков. В канун нового года Comedy Club дебютировал на канале MTV, в июне 2004 года был снят пилотный выпуск шоу для СТС, однако канал от него отказался. Через год, в апреле 2005-го Comedy Club начали показывать на ТНТ. Программа вместе с остальными комедийными проектами превратилась в лицо канала.

В 2006 году на ТНТ стартовала «Наша Russia», главные роли в которой исполнили Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Шоу, как и его герои, быстро стало популярным, завершившись лишь осенью 2011 года.

Еще одним крупным успехом для Светлакова стала программа «Прожекторперисхилтон», запущенная на Первом канале в 2008 году. Он вел ее вместе с Иваном Ургантом, Александром Цекало и Гариком Мартиросяном (передача закрылась в 2012 году, успев получить четыре награды «Тэфи», позднее была восстановлена).

Параллельно Светлаков выступал в «Уральских пельменях», покинув этот проект в 2009 году.

В 2009 и 2010 годах был одним из главных героев программы «Южное Бутово» — российского аналога немецкой программы Schillerstraße.

Участвовал в шоу на ТНТ «Comedy Баттл. Без границ» и «Страна в shope».

В 2010—2017 годах сыграл в 18 художественных фильмах, в основном - комедиях. Среди них: «Наша Russia: Яйца судьбы», снятый на основе сериала «Наша Russia», «Елки» и их продолжения, «Бриллиантовая рука 2», «Жених» (выступил в фильме продюсером и соавтором сценария). Особняком стоит криминальный триллер «Камень», где Светлаков также был продюсером и сыграл главную роль — похитителя ребенка. Большого успеха картина не имела.

С 2012 года в теплое время года живет с семьей в Латвии, где имеет вид на жительство.

В 2017 году на Первом канале возродили «Прожекторперисхилтон», ведущие у программы остались прежними, в том числе Светлаков.

Чем знаменит

Сергей Светлаков в шоу «Наша Russia»

Известный в прошлом участник команды КВН «Уральские пельмени», популярный телеведущий («Прожекторперисхилтон», «Южное Бутово»), звезда телешоу «Наша Russia», комедийный актер, очередные «Елки» с участием которого показывают каждый Новый год.

Продюсер и сценарист. Именно в качестве сценариста Светлаков пришел сначала в «Уральские пельмени», а затем на телевидение.

Сыграл целый ряд персонажей в «Наша Russia»: это и Сергей Юрьевич Беляков, комментирующий новости из телевизора, и депутат, любящий роскошь и взятки, и бомж с Рублевки, и фрезеровщик-гей Иван Дулин, и многие другие. Реплики его персонажей разошлись на цитаты: «Ты че очкуешь?», «Тагил рулит!», «Да ты успо-окойся!».

О чем надо знать

«Наша Russia» задумывалась как калька с британского скетчкома Little Britain («Маленькая Британия», BBC), однако наполнилась своими персонажами и атмосферой. Так, гей, занимавший должность помощника премьер-министра, превратился в рабочего Ивана Дулина, гоповатая девушка-подросток — в Славика и Димона. Вместо психически больной, героя, притворяющегося инвалидом, и хамки во главе группы помощи «Борцы с жиром» в российской версии появились несколько разнохарактерных полицейских, бомжи с Рублевки, алчная учительница Снежана Денисовна, неприветливая к девушкам официантка суши-бара и другие герои.

В 2010 году на основе сериала вышел полнометражный фильм «Наша Russia. Яйца судьбы».

Прямая речь

О юности и удали («Теленеделя»): «В десятом классе я поспорил, что накачаю только одну руку. Несколько месяцев усердно делал упражнения с гантелей, и вырос солидный бицепс. А во времена КВН мы с ребятами однажды поспорили, что наполним медом бассейн. Дело было в Красной Поляне, где мы снимали коттеджи. Скупили весь мед в округе и в плавках дружно в него прыгнули! С тех пор я знаю, что плавание в меду — отличное средство для поддержания формы. В нем очень тяжело плыть, а еще сложнее из него выбираться. Как мы только не чудили! Выползали из окна третьего этажа: первый свешивался, держась руками за подоконник, второй спускался по нему и держался за его ноги, третий хватался за ноги второго, а четвертый — за ноги третьего. Иногда срывались, но, к счастью, ничего не ломали».

Об особняке в Латвии («Собеседник.ру», сентябрь 2016):

— Сейчас говорят: есть недвижимость за границей — не патриот.

— Так говорят ура-патриоты. Глупость великая. Что, мы назовем Бродского непатриотом? Сахарова? Они жили за границей. Неважно, где ты находишься, важно, что у тебя внутри: мысли, чувства, стремление созидать. Есть люди, которые переживают за Россию, находясь от нее в тысяче километров. А другие живут в России — но им наплевать на нее: родился, но ничего никогда не пробовал сделать ни для страны, ни для себя. Таких немало.

Об «Уральских пельменях» (Life.ru):

— Из «Уральских пельменей» вы ушли в 2009 году, но несколько раз возвращались к ним на концерты. Как вы сейчас относитесь к ним?

— С уважением. И КВН, и сами «Уральские пельмени» — это мое гнездо, и я буду их всегда уважать.

— Не собираетесь делать какие-нибудь совместные проекты?

— Да нет, мы давно уже в разных лодках, но поддерживаем с большинством ребят дружеские отношения, вместе проводим отпуск, я всегда зову их на свои премьеры. У нас остались дружеские отношения, но творческих пока нет. Разве что мы можем встретиться на одной сцене в день рождения КВН.

Об одноклассниках дочери (KP.ua, сентябрь 2016): «Когда я прихожу, они меня подкалывают: то Смартфоном назовут, то Дулиным. Благо она в садик ходила в той же школе, поэтому все, кто хотел сделать селфи, его уже сделали. Вышла первая с Настей обложка глянцевого журнала. Мы там вдвоем. Я ее уже попытался осадить: "Не вздумай гордиться! Ведь гордиться нечем. Надо гордиться папой, потому что благодаря ему ты там оказалась. А вот когда ты без папы будешь на глянце, буду гордиться я».

О знакомстве с нынешней женой (7days.ru): «Я приехал в Краснодар с премьерой своего фильма "Камень". Тося, заместитель директора местной сети кинотеатров, встречала меня в аэропорту.

И это была любовь с первого взгляда… на ее руку. Мы поздоровались, я почему-то протянул левую руку, она — правую. А у нее точно такая же родинка, как у меня, между большим и указательным пальцами. Получилась совершенная симметрия, знак инь и ян. Потом я поднял голову, увидел ее голубые глаза, и понеслось…

Уезжая, я взял Тосин телефон, и мы долгое время перебрасывались сообщениями, писали друг другу о том, что происходит в жизни. А потом я предложил: "Давай пообщаемся вживую, приезжай в Москву весной!" Приглашал заранее, еще в феврале. Но в марте получил отказ…

Но звонил я настойчиво, и Тося однажды сломалась: "Если ты так хочешь, сам приезжай в Краснодар". В тот же день я помчался в аэропорт, купил билет и часов через шесть после нашего разговора уже был в Краснодаре».

6 фактов о Сергее Светлакове

У шоумена есть старший брат — Дмитрий Светлаков (родился в 1970 году), управляющий магазином подарков.

Во время практики в университете Светлаков работал проводником.

На третьем курсе познакомился со своей будущей женой Юлей, студенткой того же железнодорожного университета. В Москве она работала риэлтором. В день рождения Светлакова в декабре 2008 года у них появилась дочь Настя. Однако через пару лет отношения угасли. В 2011 году Светлаков встретил в Краснодаре новую любовь — сотрудницу сети кинотеатров Антонину Чеботареву. В 2013 году они поженились, вскоре у них родился сын Иван.

«Мы расписались 10 июля… Случилось все спонтанно: ехали на рыбалку на сома, по пути заскочили в консульский отдел российского посольства в Риге, и нас зарегистрировали. А 18 июля уже родился Ваня», — рассказывал актер.

Любит отдыхать в Азии, предпочитает Таиланд, Индию, Индонезию.

С 2013 года является лицом «Билайна», за что получил прозвище «Человек-смартфон».

Светлаков занимается ресторанным бизнесом: он совладелец (доля 10%) трех ресторанов восточной кухни Eshak, открытых в 2015-2016 годах в Москве и Екатеринбурге. Является лицом этой сети. В 2013—2017 годах у него также была доля в петербургской сети пиццерий «Ямм...Pizza».

Материалы о Сергее Светлакове:

Биография в Википедии

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