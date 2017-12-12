Трамп дал старт новой американской лунной программе

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запуске новой программы освоения космоса, целью которой является отправка американских астронавтов «обратно на Луну», сообщает Associated Press.

Документ под названием «Директива №1 о космической политике» «является важным шагом на пути к возвращению астронавтов на Луну впервые с 1972 года», заявил Трамп. Напомним, 1972 год считается годом последней высадки на Луне, когда «Аполлон-17» доставил американских астронавтов на естественный спутник Земли. В целом, утверждают в США, было совершено шесть высадок на Луну — эти утверждения до сих пор подвергаются сомнению.

Американский лидер подчеркнул, что новая космическая программа США подготовит почву для полета астронавтов не только на Луну, но и на Марс.

Космические амбиции США критически оценил председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Он напомнил, что введенные США в отношении России санкции запрещают американской стороне закупать российские ракетные двигатели, что создает серьезные трудности в реализации космической программы США.