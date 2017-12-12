Суд заочно арестовал владельца «Вим-Авиа»

Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца авиакомпании «Вим-Авиа» Рашида Мурсекаева, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями, сообщает «Интерфакс».

О возбуждении данного дела ранее сообщили в Следственном комитете России. В СКР считают, что компания под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды: ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли, что позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации.

Выслушав доводы представителей обвинения, суд согласился с необходимостью заочного ареста Мурсекаева на два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории РФ.

В настоящее время Мурсекаев, покинувший Россию, числится в международном розыске.