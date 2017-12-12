Цена нефти Brent превысила 65 долларов впервые за 2,5 года

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures превысила 65 долларов — впервые с июня 2015 года.

По состоянию на 08:30 мск фьючерсы на Brent с поставкой в феврале торгуются по 65,59 доллара за баррель.

Эксперты связывают подорожание нефти с приостановкой работы крупного нефтепровода Forties Pipeline System в Северном море из-за обнаружения трещин. Сроки возобновления его работы неизвестны, сообщает Bloomberg.