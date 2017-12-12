ОКР одобрил участие российских спортсменов в ОИ-2018 под нейтральным флагом

Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало желание российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, сообщил ТАСС источник в ОКР.

Отметим, собрание проходит в закрытом для журналистов режиме, поэтому официальных данных по решению ОКР пока нет.

Однако источник заявил ТАСС, что собрание поддержало желающих поехать на ОИ-2018 единогласно.

Напомним, 5-6 декабря в Лозанне собирался исполком Международного олимпийского комитета (МОК), главным вопросом повестки было участие России в ОИ-2018 на фоне допингового скандала. В итоге исполком МОК разрешил принять участие в Олимпиаде лишь «чистым» спортсменам из России, причем только под нейтральным флагом и без использования национальной символики.

Несмотря на это, российские атлеты заявили, что готовы отправиться на ОИ-2018, а комиссия спортсменов ОКР под председательством Софьи Великой составила соответствующее заявление.