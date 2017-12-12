ОКР попросит МОК пересмотреть решение о российском флаге

Олимпийский комитет России (ОКР) подготовил обращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху и к исполкому МОК с просьбой пересмотреть решение о запрете выступать под своим флагом РФ и о пожизненной дисквалификации некоторых российских спортсменов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на члена ОКР борца Александра Карелина.

Карелин подтвердил, что Олимпийское собрание ОКР проголосовало за отправку российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхан под нейтральным флагом.

Эту же информацию подтвердил RNS президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев: «Да, поддержали».

Ранее российские атлеты заявили, что готовы отправиться на ОИ-2018, а комиссия спортсменов ОКР под председательством Софьи Великой составила соответствующее заявление.