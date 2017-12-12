Роскомнадзор заблокировал сайт «Открытой России»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла домен openrussia.org проекта «Открытая Россия» в реестр запрещенных сайтов, сообщает РБК со ссылкой на ответ на запрос в сервисе Роскомнадзора по проверке доступа к сайтам в интернете.

Сайт «Открытой России» заблокирован по требованию Генпрокуратуры, которое было подано 11 декабря.

Отмечается, что причиной внесения сайта в реестр запрещенных стало нарушение статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая регламентирует доступ к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам.

Пресс-секретарь «Открытой России» Мария Галицкая подчеркнула при этом, что общественно-сетевое движение «Открытая Россия», которое действует в России, не связано с зарегистрированной в Великобритании организацией Otkrytaya Rossia, которая в апреле была признана в России нежелательной.