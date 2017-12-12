Песков признал «большое волнение» Кремля из-за Саакашвили

Заявления экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили вызывают в Кремле «большое волнение» и «большую обеспокоенность», признался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении», — цитирует представителя Путина РИА Новости.

Таким образом Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать очередной эпатажное высказывание Саакашвили, который заявил, что если суд признает его агентом ФСБ, Путин согласится обменять его на украинских разведчиков и даже пришлет за ним самолет.

На вопрос о том, возможна ли эвакуация бывшего грузинского лидера с Украины, Песков рассмеялся и сказал: «Это я уже оставляю без ответа такие вопросы».

Напомним, 8 декабря Михаил Саакашвили был задержан за призывы объявить импичмент президенту страны Петру Порошенко и отправить в отставку ряд высокопоставленных чиновников, например, генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Когда в киевской квартире экс-губернатора Одесской области проводился обыск, хозяин выбрался на крышу и угрожал спрыгнуть, а потом, когда полицейские сняли его с крыши и усадили в служебный автомобиль для доставки в отделение, сторонники Саакашвили отбили его у стражей порядка: активисты блокировали проезд, открыли дверь микроавтобуса и вытащили Саакашвили наружу.