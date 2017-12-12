Песков подтвердил включение твитов Трампа в доклады для Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все публикации в официальном твиттере американского лидера Дональда Трампа в Кремле считают официальной информацией, сообщает «Интерфакс».

Песков отметил: «В любом случае, все, что выходит из его авторизованного твиттера, воспринимается в Москве как его официальные заявления и никак иначе, и, естественно, это докладывается президенту Путину наряду с другой информацией об официальных заявлениях политиков и глав государств из других стран мира».

При этом на вопрос об уместности поведения Трампа в социальных сетях представитель Кремля ответил: «Я не считаю себя вправе каким-то образом комментировать те или иные действия президента США, это было бы неверным».

Отметим, Трамп активно использует свой твиттер для публикации официальных заявлений и комментариев по актуальным вопросам национальной и международной политики, причем нередко его твиты вызывают неоднозначную реакцию — как твит с видеороликом, на котором Трамп сваливает с ног человека с табличкой CNN (на фоне конфликта президента США с рядом СМИ), или твит, в котором американский лидер называет главу КНДР Ким Чен Ына жирным коротышкой.