Бомбившие боевиков в Сирии самолеты ВКС прибыли в Россию

Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ сообщил о перемещении самолетов Ту-22М3, которые наносили авиаудары по позициям террористов на сирийской территории, в место постоянной дислокации.

Сегодня они вылетели с оперативного аэродрома, расположенного в Северной Осетии, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение департамента.

Летчикам организовали торжественную встречу с участием командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, представителей движения «Юнармия», членов ветеранских организаций. Встречали экипажи бомбардировщиков также сослуживцы и родственники военных.

Кобылаш, поздравляя летчиков с возвращением на родину и успешным выполнением боевых задач в Сирии, отметил, что столь высокого результата удалось достичь благодаря «грамотной подготовке, эффективному применению бомбардировщиков и соблюдению безопасности полетов».

Напомним, приказ о выводе российской военной группировки с сирийской территории отдал накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на авиабазе в Хмеймиме, где базировались ВКС России.