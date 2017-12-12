Киев пригрозил осудить Поклонскую за военные преступления

Украинские власти квалифицируют действия экс-генпрокурора Крыма Натальи Поклонской, которая в настоящее время является депутатом Государственной думы, как военные преступления. Заявление об этом на пресс-конференции в Киеве сделал руководитель входящей в состав Генпрокуратуры Украины «прокуратуры Автономной республики Крым» Гюндус Мамедов, передает РИА Новости.

«Мы в рамках национального законодательства через механизм заочного расследования собираем доказательства против наших граждан, которые перешли на сторону России. Ни один факт не останется без внимания», — заверил Мамедов.

Он утверждает, что на данный момент в судах «через механизм заочного осуждения» находятся уже более 100 обвинительных актов в отношении бывших депутатов, прокуроров и других должностных лиц Крыма, занимавших свои должности до воссоединения полуострова с Россией.

Уголовное дело в отношении Поклонской Генпрокуратура Украины открыла в сентябре прошлого года — по статье о государственной измене (оно засекречено), но теперь, судя по заявлению Мамедова, ее могут заочно обвинить и в военных преступлениях.