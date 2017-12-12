Пчелы сибирских старообрядцев помогут в исследованиях опасной болезни

Ученые Томского государственного университета изучают факторы, делающие пчел уязвимыми к опасной болезни – нозематозу, рассказывает пресс-служба университета.

Нозематоз вызывает одноклеточный организм Nosema apis из группы микроспоридий. Главным признаком заболевания служит сильная диарея у пчел данного улья. Активность заболевших пчел снижается, при попытке вылета из улья они часто падают на землю и погибают. Брюшко становится раздутым, иногда наблюдается паралич конечностей. Если инфекция поражает пчелиную матку, у нее поражаются яичники и падает продуктивность. В случае сильного заражения нозематоз может погубить всех пчел на пасеке. Нозематоз считается одним из причин распространившегося в последнее десятилетие синдрома разрушения пчелиных колоний (colony collapse disorder, CCD), при котором пчелы массово покидают ульи и погибают.

Томские исследователи заняты определением генетических факторов, определяющих разную восприимчивость медоносных пчел к паразитам и болезням, в том числе и тех, что обеспечивают некоторым пчелам защиту от нозематоза. Одна из разновидностей болезни – нозематоз типа C – была впервые зафиксирована в России в 2009 году, а на пасеках Томской области появилась в 2013. Однако неожиданно выяснилось, что нозематоз присутствовал в Сибири не менее полувека, но не вызывал массовой гибели пчел.

«В этом году наряду с пчелами из Томской области мы решили посмотреть образцы, привезенные с пасек староверов, живущих в Красноярском крае, – рассказывает доцент кафедры зоологии беспозвоночных Биологического института ТГУ Надежда Островерхова. – Это изолированные места обитания, которые принято считать «чистыми» с точки зрения распространенности инфекций, поскольку там нет возможности заражения от пчел из чужих ульев. Но среди образцов, доставленных с этих пасек, наряду со здоровыми особями были выявлены больные нозематозом. Мы хотим выяснить, почему эта инфекция в одних случаях «молчит», в других – заявляет о себе».

Ученые полагают, что течение нозематоза у медоносных пчел может быть сходным с проявлениями туберкулеза у человека. Далеко не все люди, в организме которых присутствуют возбудитель, болеют туберкулезом. Теперь они намерены выяснить, какие генетические особенности пчел с сибирских пасек могут замораживать развитие болезни. Результатом исследования может стать выведение пчел, устойчивых к нозематозу.