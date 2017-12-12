Прочитан полный геном вымершего сумчатого волка

Исследователи секвенировали геном вымершего тасманийского сумчатого волка, известного также под названием тилацин (Thylacinus cynocephalus). Итоги исследования позволили сделать предположения о факторах, способствовавших его исчезновению, а также уточнить его положение на генеалогическом древе сумчатых.

В Австралии сумчатые волки исчезли около 2000 лет назад, а в Новой Гвинее и того раньше. Дольше всего они сохранялись на острове Тасмания, где последний сумчатый волк умер в зоопарке Хобарта в 1936 году. Подробнее об истории этого вида можно прочитать в отдельном очерке. Хотя сумчатые волки эволюционно далеки от обычных волков и собак – их эволюционные линии разошлись 160 миллионов лет назад, внешне эти животные схожи, особенно формой головы. Ученые считают это свидетельством независимой адаптации к образу жизни хищника.

Генетики, которых возглавлял Эндрю Пэск (Andrew Pask) из Университета Мельбурна, получили ДНК из одномесячного детеныша сумчатого волка, который был найден в сумке убитой матери и хранился в заспиртованном виде с 1909 года. Ранее в этом году учеными Университета Аделаиды уже была секвенирована митохондриальная ДНК этого вида, теперь они прочитали и его ядерную ДНК. На основе обоих исследований ученые сделали вывод, что генетическое разнообразие сумчатых волков резко упало 70 000-120 000 лет назад, задолго до того, как люди пришли Австралии. Аналогичные закономерности были обнаружены в и геноме тасманийского дьявола (Sarcophilus harrisii). Биолог-эволюционист Чарльз Фейджин (Charles Feigin) из Университета Мельбурна полагает, что оба вида пострадали от похолодания климата. Уменьшившаяся численность сумчатых волков сделала их более уязвимыми в дальнейшем, когда они столкнулись с людьми и собаками.

Итоги исследования опубликованы в журнале Nature Ecology and Evolution.