Путин перечислил условия успешного развития России

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь с судьями Конституционного суда (КС), назвал «неотъемлемой составляющей успешного развития нашей страны стабильность конституционных принципов и норм», передает РИА Новости.

По словам главы государства, «только сильное, самостоятельное государство способно надежно защитить права и свободы своих граждан», тем самым создавая «условия для политической стабильности и правопорядка, для благополучной жизни людей».

Сотрудники КС своей работой не позволяют допускать небрежность в законотворческой деятельности, меняют «культуру законотворчества» к лучшему, делая ее более зрелой, вносят весомый вклад в совершенствование российского законодательства и во многом задают «вектор правового развития страны», похвалил судей Владимир Путин.

«Законы пишут, как известно, люди, людям свойственно ошибаться, а ваша роль как раз заключается в том, чтобы внимательно смотреть за тем, какие законы принимаются, что там внутри, какие последствия они будут вызывать», — сказал судьям президент, отметив, что сейчас их работа отличается от ситуации в 1990-х — начале 2000-х годов, когда страна нуждалась в «сшивании» общего правового пространства.

Комментируя распространенное мнение об излишней сложности в формулировках ряда решений Конституционного суда, Путин выразил несогласие с ним. «Толкование законодательных норм, придание им конституционно-правового смысла, безусловно, должно быть очень подробно, детально аргументировано, здесь не может быть никакой неточности», — возразил на критику президент.