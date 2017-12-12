Медведев выделил 40 регионам 20 млрд рублей за быстрое развитие

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в рамках которого между 40 регионами РФ будут распределены дотации на общую сумму в 20 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

В список получателей бюджетных средств попадут регионы, достигшие «наилучших результатов по итогам оценки темпов социально-экономического развития территорий за 2016 год». В первую тройку рейтинга по показателю «налогового потенциала» попали Якутия, Татарстан и Подмосковье.

Постановление, подписанное премьер-министром, было обсуждено и одобрено на заседании правительства, которое состоялось 7 декабря. В сообщении на сайте кабмина подчеркивается, что дотации носят плановый характер: средства на их выплату были заложены в федеральном бюджете на 2017 год.