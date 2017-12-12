Рогозина не устроил отчет госкомиссии по крушению «Союза»

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий в российском правительстве космическую отрасль, прокомментировал в своем твиттере результаты расследования государственной комиссии «Роскосмоса» неудачного запуска с космодрома Восточный ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М».

Напомни, госкомиссия пришла к выводу, что причиной аварии стало наличие «скрытой проблемы в алгоритме разгонного блока «Фрегат», которая не проявлялась десятилетиями». При этом в комиссии заявили, что при других условиях авария могла и не произойти — например, если бы запуск производился летом.

Рогозина отчет не устроил: «Результаты работы аварийной комиссии @roscosmos не могут считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчетах и кто несет за это ответственность?».

Результаты работы аварийной комиссии @roscosmos не могут считаться полными и до конца объективными, поскольку не отвечают на главный вопрос: как вообще могла быть допущена подобная ошибка в расчётах и кто несёт за это ответственность? https://t.co/YdCyNgjNI6 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 12 декабря 2017 г.

Между тем в «Роскосмосе» уточняли, что вопрос ответственности должностных лиц за случившееся будет решать отдельная комиссия, которая детально разберет организационные вопросы и подготовит предложения.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя выводы госкомиссии, отметил: ««Если к аварии привели какие-то просчеты или какие-то неправильные действия, то, конечно, ответственность кто-то должен понести».