Суд в Киеве освободил Саакашвили

Печерский районный суд Киева постановил отпустить бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на свободу под поручительство группы депутатов Верховной Рады Украины, сообщает РИА Новости.

Судья огласила решение: «Ходатайство прокурора в уголовном производстве о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили оставить без удовлетворения».

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что не согласен с решением суда и пообещал подать апелляцию: «Я не могу представить себе, в какой стране человек может прорваться через границу, организовать движение за свержение государственной власти, и после этого, тем не менее, судья его отпускает. Мы будем подавать апелляцию».

Напомним, Саакашвили проходит по делу о содействии участникам преступных организаций. Прокуратура обвиняет политика в том, что свои акции протеста он организовывал на деньги беглого олигарха Сергея Курченко, якобы связанного с ФСБ. 8 декабря политик был задержан, его доставили в СИЗО.

10 декабря в Киеве прошла очередная акция сторонников Саакашвили, которые потребовали импичмента президента Украины Петра Порошенко.