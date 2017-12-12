СМИ сообщили о намерении ЕС продлить санкции против России

Европейский Союз продлит антироссийские санкции, рассказал агентству РИА Новости источник в ЕС.

Собеседник агентства заявил: «За рабочим ужином мы ожидаем, что канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон сообщат о ситуации с выполнением Минских соглашений».

Срок действующих антироссийских санкций Евросоюза истекает в конце января 2018 года. Как утверждает источник в ЕС, согласование продления ограничительных мер Меркель и Макроном позволит «продлить санкции после саммита на техническом уровне».

Между тем в министерстве иностранных дел Турции заявили, что не поддерживают санкции против России, поскольку этими мерами ничего не удастся добиться.