Счетная палата решила взяться за хозяев «старой» недвижимости

Система администрирования имущественных налогов с физических лиц прошла проверку: аудит проводили специалисты Счетной палаты, оперировавшие данными за 2014-2015 годы. По итогам своей работы они подготовили доклад с пакетом предложений, которые, как считают в палате, позволят реформировать систему с целью повышения ее эффективности.

Основная мера, предложенная Счетной палатой, — это введение обязательной регистрации «старых» объектов недвижимости, сообщает РБК. Сейчас права в этой сфере, возникшие до конца 1998 года, считаются юридически действительными даже без кадастрового учета и регистрации в ЕГРН — Едином государственном реестре недвижимости, данными которого пользуются налоговики для расчета налога на недвижимое имущество.

Соответственно, собственники регистрируют свои права в добровольном порядке, а Счетная палата считает необходимым принудить их к этому, чтобы повысить эффективность исчисления налога.

«Данная проблема объективно затрудняет гражданский оборот таких объектов — по ним невозможно независимо проверить историю сделок, узнать о наличии собственника, фактическом местоположении на местности и т.д. Особенно это касается имущества, принадлежащего частным лицам, — старых дач, квартир и т.д.», — приводит РБК мнение руководителя практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александра Овеснова.

Однако, как отметил сопредседатель совета директоров консалтинговой IPT Group Павел Кориков, сначала необходимо решить, из какого источника будет финансироваться работа по постановке огромного количества «старой» недвижимости на учет. Эксперт опасается, что траты возложат на самих граждан — «а не очень состоятельные вряд ли найдут деньги на это, независимо от введения новых обязательств».