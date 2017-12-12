СМИ рассказали об инструктаже Кремля по сбору подписей за Путина

В ходе семинара для вице-губернаторов по внутренней политике и заместителей полномочных представителей президента РФ по внутренней политике, прошедшем в Подмосковье с 29 ноября по 2 декабря, обсуждалась тема сбора подписей в случае самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на участников семинара и источник, близкий к руководству одного из регионов.

По утверждению источников РБК, Путин «с очень высокой степенью вероятности» пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца — по российскому законодательству это означает, что для регистрации в качестве кандидата в президенты действующий российский лидер должен будет представить 300 тысяч подписей. Участников семинара предупредили, что им следует быть готовыми к такому сценарию.

Как рассказывают собеседники издания, региональным чиновникам рассказали об организации работы сборщиков подписей: «По сути это означает, что к моменту сбора подписей в регионах уже должны появиться избирательные штабы, которые и будут отвечать за весь процесс». Печать подписных листов будет проходить ориентировочно 31 декабря, с 8 января, сразу после новогодних каникул, может начаться инструктаж бригадиров сборщиков подписей, а затем и процесс сбора подписей.

Сдача подписей в поддержку Путина в ЦИК в случае его самовыдвижения, по словам одного из собеседников РБК, запланирована на двадцатые числа января.

Политолог Николай Миронов отмечает, что штаб Путина «неотделим от административной вертикали, и, скорее всего, неформально избирательные штабы будут возглавлять вице-губернаторы по внутренней политике». При этом сборщики подписей не входят в штаб кандидата, но бригадир — старший в каждой группе сборщиков — подчиняется человеку из штаба, который отвечает за процесс сбора, проверку, сдачу подписей и оплату труда сборщиков.